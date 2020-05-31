الري: إزالة 484 حالة تعد على خلال شهر رمضان

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الري، إن الحملة القومية لإنقاذ مياه نهر النيل والتي أطلقت في 2015، تمكنت من إزالة أكثر من 274 ألف حالة تعد حتى الآن، موضحا أن المجاري المائية في مصر تقدر طولها بـ 55 ألف كم طولي إضافة إلى 1500 كم بفرعي نهر النيل.

وأشار "السباعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الحملة لا تستهدف فقط تطبيق القانون على المخالفين، وإنما الحفاظ على نهر النيل كونه المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أن البعض اعتقد أنهم يمكن أن يستغلوا فترة الحظر بسبب فيروس كورونا في المخالفة والتعدي، منوها بأنه تم إزالة نحو 484 حالة تعد خلال شهر رمضان فقط.

وأوضح أن هناك أنواع من التعديات يوجد منها تعديات بالردم، لافتا إلى أن مصر تعاني مما يسمى بالتحديات المائية أو "الندرة المائية" أي عدم قدرتنا على تلبية احتياجاتنا المائية بالقدر المطلوب، حيث نعتمد على 98% على مواردنا المائية من نهر النيل فقط ولا يوجد أمطار أو مياه جوفية بالشكل المطلوب كما أن تكلفة تحلية مياه البحر مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن حصة مصر في نهر النيل 55.5 مليار مكعب.