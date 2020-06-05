عضو "العليا للفيروسات" يطبق تجربة التباعد على الهواء مع بسمة وهبة

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن هذه الفترة تشهد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبداية لفتح تدريجي في كل الأنشطة.

وأجرى خطاب، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، تجربة التباعد على الهواء، مع الإعلامية بسمة وهبة، قائلًا إنه يجب أن تكون المسافة مترين على الأقل.

وتابع: "النفس والكلام ينقلان الفيروس أيضًا، وليس الكحة أو الرذاذ فقط، كما أنه يجب اتخاذ الحيطة، لأن هناك حالات كثيرة مصابة ولا تظهر عليها الأعراض، ويجب ارتداء الكمامة".