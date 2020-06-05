أطباء: كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة محظور عزلهم منزليا

مع بداية تطبيق العزل المنزلي وتلقي العلاج داخل المنزل للعديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، اتفق الأطباء وأستاذة الطب الوقائي ومكافحة الفيروسات أن هناك فئات من المرضى لا يجب أن يتم عزلهم بالمنزل وعليهم الخضوع للعلاج والمتابعة تحت إشراف طبي داخل المستشفيات، وهم كبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

"إيناس": مش بالضرورة حالتهم تحتاج إلى رعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي ولكنهم في حاجة إلى متابعة طبية دقيقة

تقول الدكتورة إيناس عبدالرحيم، مدرس الصحة العامة والطب الوقائي :مبدئيًا يجب أن يتم تشخيص حالة الشخص الذي تظهر عليه أعراض فيروس كورونا من خلال التواصل مع الخط الساخن أو التوجه إلى المستشفيات التي أعلنتها وزارة الصحة المختصة بتقديم الخدمة الطبية للكشف والتشخيص لفيروس كورونا، وأن الفئات سواء كبار السن أو السيدات الحوامل أو أصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يتوجهوا إلى المستشفى وتلقي العلاج بها وليس عن الطريق العزل المنزلي، "مش بالضرورة أن حالتهم تحتاج إلى رعاية مركزة ولا أجهزة تنفس صناعي، ولكنهم في حاجة إلى متابعة طبية دقيقة".

وتؤكد "إيناس" أن كبار السن معرضون للتدهور في حالتهم الصحية في أي وقت بحكم السن والتغيرات الفسيولوجية التي طرأت على جسمهم، ومن يُعانون من أمراض مزمنة هم معرضون لمضاعفات أكثر من غيرهم، لأن الأمراض المزمنة أمثال الضغط والسكر تُحدث تغيرات داخل جسم المريض أيضًا، أما فئة الحوامل فذلك خوفًا من حدوث أي تأثير على الحمل أو الجنين، قائلة: "مينفعش أي حد لما يشعر بأي عرض من أعراض لكورونا يبتدي ياخد الأدوية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى طبيب مختص، ويعزل نفسه في البيت، وخاصة الفئات دي من المرضى".

"سوزي": بعض الأدوية لا يُمكن أن تحصل عليها "الحامل" لأنها تُسبب أضرارا صحية كبيرة

وتتفق معها الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة عدوى بمستشفى الزاوية العام، موضحة أن المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا أو المصابين أصحاب المناعة الضعيفة من تلك الفئات المُحددة عليها عدم التصرف من تلقاء نفسها وتطبيق العزل المنزلي، وانه يجب على هؤلاء التوجه إلى المستشفى والخضوع للرعاية الصحية داخلها، ولا يجب التعامل مع هؤلاء الفئات باستهرار تمامًا، قائلة: "مينفعش يشوفوا العلاج ايه ويعالجوا نفسهم في البيت دون اشراف طبي، لأنهم مش عارفين الأعراض الجانبية للأدوية، ولا ايه اللي ينفعهم وايه اللي يضرهم".وتؤكد"سوزي" أن هناك بعض الأدوية لا يُمكن أن تحصل عليها السيدات الحوامل، لأنها تُسبب لهم أضرار صحية كبيرة، ولذلك يجب أن تخضع تلك السيدات تحت إشراف طبي داخل مستشفى من أجل الحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين، متابعة: "ده نفس الحال لكبار السن بسبب مناعتهم بتبقى ضعيفة للغاية، لازم يتعالجوا في المستشفيات".