20 نصيحة.. خطوات التعامل مع مصاب كورونا خلال العزل المنزلي

بعد تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، 28 ألف مصاب مصري، أعلنت وزارة الصحة عن تفيذ بروتوكول العزل المنزلي للحالات البسيطة، التي يمكن شفائها بالرعاية وبعض الأدوية.

ويتساءل الكثيرون، كيف يمكن التعامل مع مصاب كورونا داخل نفس المنزل؟ بدون أن تنتشر العدوي بين أفراد الأسرة، وتستعرض "الوطن" تلك الخطوات، التي يوضحها الدكتور أحمد رمزي، استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة، في السطور التالية.

طرق التعامل مع مصاب كورونا داخل العزل المنزلي

هناك بعض التوجيهات والنصائح التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بعدوي كورونا وهي كالآتي:

لا يجب أن يخرج المصاب أو الأشخاص المخالطين من المنزل طوال فترة العزل المنزلي

تجنب ومنع الزيارات العائلية، والأسرية، ومنع الأطفال من الاقتراب من المصاب.

تخصيص مكان بالمنزل نظيف، جيد التهوية، ليكون مكان عزل المصاب.

عدم التنقل كثيرًا داخل المنزل، بل يفضل بقاء المريض داخل غرفة واحدة، طوال فترة العزل.

يستمر العزل مدة 14 يومًا، مع الاهتمام بتناول الطعام الصحي لتقوية المناعة.

الامتناع تماما عن التدخين طوال فترة العزل.

يمكن ترك الطعام والشراب خلف الباب، وترك المصاب يحضره حتى لا يختلط مع الآخرين.

ارتداء كمامة طبية مناسبة للوجه عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بشكل مناسب، من خلال وضعها في كيس مغلق وإلقائه في القمامة.

تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه سريعًا.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو مسح اليدين بمطهر كحولي 70%.

تناول الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، وإتباع نظام غذائي متوازن.

عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

غسل الأدوات المستخدمة جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير).

لا تتناول المضادات الحيوية، لأنها لا تجدي مع الفيروسات.

قياس درجة الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه لأقرب مستشفي عزل في المنطقة.

البقاء على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة.

استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحًا.