"كورونا": خروج 64 حالة من المستشفيات بعد تعافيها.. وبدء تطبيق العزل المنزلي للعائدين 

بدأ مطار «مرسى علم»، فى البحر الأحمر، تطبيق القرارات الجديدة بشأن إلغاء الحجر الصحى للعائدين وفحصهم من خلال لجان طبية وعزل من يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد فى المستشفيات المخصّصة، وفرض حجر صحى على الآخرين بمنازلهم لمدة 14 يوماً، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين من المستشفيات ووصلت أعدادهم إلى 64 متعافياً فى 4 مستشفيات، فضلاً عن تكثيف الأجهزة التنفيذية حملاتها على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات.

ففى الأقصر، أعلن مستشفى «إسنا»، مغادرة 28 متعافياً من الفيروس عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين من بينهم حالة ولادة قيصرية وطفلها و4 حالات كانوا فى العناية المركزة ومسن تجاوز الثمانين من عمره، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـ«pcr»، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة. وكشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية تحسّن حالة الفنانة رجاء الجداوى، وانخفاض درجة حرارتها إلى 37 درجة مئوية، وانضباط نسبة الأوكسجين فى الدم، حيث وصل إلى 99، وهى نسبة جيدة، حسب الأطباء، إلا أنها ما زالت على جهاز التنفس الصناعى المتصل بسناب، مؤكدين أن حالة الفنانة أكثر استقراراً من أمس، ويمكن نقلها إلى غرفتها العادية خلال الساعات القادمة، وهى تعى جيداً وتستجيب للعلاج، ولم تفقد النطق.

واستمرت الفرحة داخل عنابر الحجر الصحى داخل مستشفى العجمى للحجر الصحى بالإسكندرية، بعد تعافى وخروج ٢٩ حالة من المصابين، وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير المستشفى: إن 11 من المصابين خرجوا من المستشفى أمس بعد تعافيهم، لافتة إلى خروج 18 حالة أخرى أمس الأول ليصل إجمالى المتعافين إلى 29 حالة فى غضون يومين.

وفى البحر الأحمر، أعلن مصدر مسئول بمطار مرسى علم، أن الأجهزة المعنية قررت إلغاء العزل الصحى للمصريين العائدين من الخارج عبر الرحلات القادمة لمطار مرسى علم، ابتداءً من أمس، وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة فى تصريح صحفى، أن المديرية شكلت فرقاً طبية لفحص الوافدين إلى مطار مرسى علم الدولى، وسحب العينات، وعمل التحاليل اللازمة، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، موضحاً أن الحالات التى ستثبت إيجابيتها ستخضع للعزل الصحى بمستشفيات العزل والحالات السلبية ستخضع للعزل المنزلى، فيما أعلن مصدر ملاحى بالمطار استقبال أربع رحلات طيران قادمة من جدة والدمام والكويت ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، على أن يخضع الركاب لإجراءات الحجر الصحى لدى وصولهم بواسطة فرق طبية.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم محافظة المنوفية، إصابة اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد بفيروس كورونا المستجد، وعزله بأحد المستشفيات العسكرية فى الإسكندرية، مشيراً إلى أنه كان يمر بأزمة صحية ولم يخالط أحداً فى ديوان عام المحافظة منذ أكثر من 20 يوماً، ولفت إلى أن حالته الصحية مستقرة، فيما أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اتصالاً هاتفياً بالسكرتير العام المساعد للاطمئنان على حالته الصحية. وأوضح محافظ المنوفية أن السكرتير العام المساعد كان فى إجازة مرضية وغير موجود بمقر عمله منذ 26 أبريل، لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمحافظة الإسكندرية، وفور إصابته تم عزله صحياً بالإسكندرية. وأشار إلى أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل دورى بالديوان العام وجميع المنشآت الحكومية بنطاق المحافظة، ويتم إلزام الموظفين والمتردّدين على المصالح الحكومية بارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار الفيروس.

وإجراء أول ولادة قيصرية لأم مصابة فى مستشفى العزل ببنى سويف

ونجح الفريق الطبى بمستشفى ناصر العام ببنى سويف، اليوم، فى إجراء أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بالفيروس، وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إن الأم والمولود حالتهما مستقرة ويخضعان للمتابعة المستمرة من قِبل الفريق الطبى بالمستشفى.

وتابع: «تم إيداع المولود داخل قسم الحضانات بالمستشفى لمتابعة حالته». وأشار إلى أن الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة تكون من الدكتور سيد سكران إخصائى النساء والتوليد، والدكتورة الشيماء أشرف رئيسة قسم التخدير، فيما كشف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عن تعافى ٦ حالات جديدة بعزل مدينة بنى سويف الجامعية، ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى ١١٤ حالة، وخروجها منذ تشغيل المستشفى ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية فى هذا الغرض.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عزل 1961 شخصاً من العائدين للمحافظة بمنازلهم لمدة أسبوعين بعد إجراء الفحص الطبى والتأكد من عدم ظهور أعراض الفيروس عليهم، موضحاً أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية للعمل بكمين عيون موسى على مدار 24 ساعة، لتسجيل بيانات جميع الوافدين للمحافظة، وإخطار مجالس المدن بعدد المواطنين القادمين التابعين لكل مدينة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلى، إضافة إلى المتابعة المستمرة لكل أسرة من قِبل الإدارات الصحية على مدار فترة العزل.

التحفّظ على كمية من الكمامات والكحول فى مخزنين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بالدقهلية

وشنّت مديرية التموين بالدقهلية، حملة موسّعة أسفرت عن ضبط «عبده. ع. ع» صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية ميت أبوالحسين، و«شعبان. ا. م» صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية «شنشا»، لممارستهما نشاط بيع مستلزمات طبية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1000 كمامة و750 سرنجة، وكمية من الكحول وماسكات تنفس وكانيولات وقفازات، وحرّرت الحملة 3 محاضر لأصحاب مكتبة ومحل بيع مستلزمات محمول، وصاحب محل بيع أدوات كهربائية، بقرية أبوالحسين، وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.

لجنة من محافظة أسوان لمتابعة عمل مستشفيات الفرز والعزل

وواصلت لجنة محافظة أسوان المعنية بالمتابعة الميدانية، جولاتها لليوم الثانى للاطمئنان على جاهزية مستشفيات الفرز والعزل فى التعامل السريع مع المصابين بفيروس كورونا، طبقاً للتوجيهات الحكومية، وقامت اللجنة بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات والمدينة الشبابية، حيث تم المرور على المخازن والصيدليات وغرف عزل المرضى للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المطهرة بالكميات المطلوبة، بجانب مراجعة آلية العمل بها أثناء تقديم العلاج المقرر، وفقاً للبروتوكول الذى وضعته وزارة الصحة وحسب طبيعة كل حالة مرضية، مع مراعاة الإصابة بأمراض أخرى مزمنة أو نقص المناعة وغيرها من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لمرضى فيروس كورونا.