"النقل الجوي" تشيد باهتمام "الطيران" بتطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

أشاد حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للنقل الجوى، بما يبذله قطاع الطيران من اهتمام كبير وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى التوجيهات المستمرة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتوفير كل الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران في ظل انتشار الفيروس.

وكشف شحاتة، عن توقيع بروتوكول بين مستشفى مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة لتخصيص مبنى المستشفي بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت رعاية إدارة وإشراف شركة مصر للطيران في حالة الإصابة بفيروس كورونا، تطبيقا لتوجيهات وزير الطيران.

وقال رئيس النقابة العامة، في تصريحات له، إن التوجيه بتوقيع قطاع الطيران لبروتوكول طبي يعكس تقديره لأهمية العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدني حيث إنه القوى الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسي لعجلة التنمية، موجها الشكر لوزير الطيران لاهتمامه وحرصه على العنصر البشري وتقديره لجهود العاملين وعلى التوجيهات المستمرة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.