جامعة المنصورة: تسوية فترة حظر الطيران للموفدين والمبعوثين للخارج

أعلنت جامعة المنصورة، تسوية فترة حظر الطيران لمنتسبيها، الموفدين والمبعوثين للخارج، وذلك بعد العودة إلى أرض الوطن.

وبحسب ما ذكره الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة، على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أنه كل من تنتهي مدة إيفاده للخارج، ولم يتمكن من العودة بسبب انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من حظر طيران، ستتم تسوية هذه الفترة بعد العودة.

وأكد أن الجامعة ستتحمل لمن انتهت مدة إفادته، وتعذر عليه العودة بسبب هذه الظروف، تذكرة العودة للعضو (إذا لم تتحملها إدارة البعثات أو الجهة المانحة).

وطالب الموفودن بمراسلتهم علي الصفحة أو بالإيميل muacr1@mans.edu.eg، لتوضيح موقف كل منهم، مع تمنياتنا العودة إلى أرض الوطن بسلامة الله.