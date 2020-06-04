الطيران المدني تعلن وظائف شاغرة.. إليك الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الطيران المدني عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة كالتالي:

رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية والاقتصادية

يكون المؤهل تجاري عال ومناسب لطبيعة العمل.

رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية

يكون مؤهـل المتقدم عال ومناسـب لنوع العمل، ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

رئيـس الإدارة المركزية لخدمة العملاء والمواطنين

يكون المتقدم حاصل على مؤهـل عال مناسب لنوع العمل.

رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية

يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص مناسـب لنوع العمل.

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف الطيران المدني

وجاءت الشروط المطلوبة كما يلي:

قضاء مدة بينية لا تقـل عـن سنة في وظيفـة من الدرجة الأدنى مباشرة، أو مدة خبرة كلية قدرها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقـدمين من خارج الجهاز الإداري.

ويجب على الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الاطلاع على بطاقـة وصفها واختصاصاتها وشـروط شغـلها وذلك بالإدارة المركزية للشؤون الوظيفيـة بمقر الوزارة، وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الوزارة.

والمستندات المطلوبة كالتالي:

​1) بيان الحالة الوظيفية معتمدا موضحا به:

التأهـيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير وبيانات كفاية الأداء عـن السنوات السابقة.

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

الدورات التدريبية.

العلاوات التشجيعية.

خطابات الشكر والتقدير.

الجزاءات.

الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية.

2) بيان عـن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته السابقة.

3) مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

4) 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.