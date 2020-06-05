نقابة أطباء الأسنان تحدد 3 وسائل لأعضائها للإبلاغ عن إصابات كورونا

حددت النقابة العامة لأطباء الأسنان، ثلاث طرق لأعضائها يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية.

وأوضحت النقابة أنه يتم من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الآتية:

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450، على يتم إرسال البيانات، متضمنة الاسم ومكان العمل، ورقم القيد، والرقم القومى، وتليفون للتواصل.

وتحديد الشكوى، إذا ما كانت حالة اشتباه، إيجابي، مخالط لإيجابي، أو مخالط المخالط، أو عن طريق اتحاد المهن الطبية 01550003456 ، على أن يتم إرسال البيانات الآتية: الاسم، والوظيفة، ومكان العمل، ورقم القيد، والرقم القومى، وتليفون للتواصل.

على أن تكون الشكوى: اشتباه / إيجابي / مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط، أو عن طريق وزارة الصحة 01204854721، ويتم إرسال البيانات الآتية :

الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوى أو الاستفسار.