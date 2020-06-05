إنجي علي لـ"أشرف زكي" بعد إجرائه عملية: "ربنا يشفيك ويعافيك"

وجَّهت الإعلامية إنجي علي رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ونشرت إنجي علي صورة للفنان أشرف زكي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: "نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة... دعواتكم بالشفاء العاجل".

وانتهى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، من إجراء عملية جراحية خاصة بتركيب دعامتين في القلب أمس.

جاء ذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، إلا أن حالته الصحية تحسنت، ويخضع للراحة بعد العملية.

يذكر أن أشرف زكي شارك في السباق الرمضاني المنصرم بعدة أعمال درامية منها مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري.