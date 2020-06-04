أشرف زكي: رجاء الجداوي تعبت بعد شائعة وفاتها.. وحالتها الآن مستقرة

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنّ حالتها الصحية جيدة.

ونفى زكي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، الشائعات التي أثيرت مؤخرا بشأن فقدانها الوعي، موضحا أنّها في المستشفى لتلقي العلاج مثل أي مريض: "أحيانا الحرارة ترتفع وأحيانا تنخفض، لكن الحالة مستقرة، ادعولها".

وأضاف زكي، أنّ الفنانة رجاء الجداوي تتابع الأخبار وهاتفها معها: "مش تعبانة من المرض بقدر إنها تصحي تلاقي خبر وفاتها، ده لو واحد قال لواحد مالك وشك اصفر كدة التاني هيتخض فما بالك بخبر وفاتها، لو فيه أي تطور هيظهر، هنخبي ليه؟، ومفيش أي حاجة بتستخبى".

وتابع: "أنا متفائل جدا ويارب السلامة للفنانة رجاء ولكل مريض على أرض بلدنا، والدولة قايمة بدور عظيم رغم إنّ الحمل كبير جدا، وفيه أخبار وشائعات كتيرة بنواجهها، بهدف إحباط المواطنين وزرع القلق بين المواطنين، ولكن ربنا كبير وهينصرنا بإذن الله".