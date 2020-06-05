تقل 598 فردا.. وصول 3 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت اليوم

تلقى محمد سعفان وزيرالقوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين العالقين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو، على متنهما جميعا 598 عاملا، حيث غادرت الرحلة الأولى 3404 طيران إير كايرو مطار الكويت في الثامنة صباح اليوم، وتصل في العاشرة صباح اليوم، وعلى متنها 144 عاملا، أما الثانية 3810 إير كايرو قيام من الكويت في ميعاد الأولى نفسه وعلى متنها 144 عاملا أيضا، والثالثة مصر للطيران قيام من الكويت في الواحدة ظهرا وعلى متنها 310 عمال، في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.