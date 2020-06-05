زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة

تبرع مغني الراب الأمريكي كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بمليوني دولار في حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيري وبرونا تايلور.

وأنشأ مغني الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما أكد فريق ويست أن جيانا ابنة جورج فلويد، قد جرى تغطية نفقتها بالكامل طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأوضح فريق كاني أنه قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء في شيكاغو للمساعدة في إبقائها قيد التشغيل، خلال هذه الفترة من الأزمة.

وكانت برونا تايلور قد قتلت بثماني طلقات في لويزفيل بولاية كنتاكي في مارس الماضي، عندما دخلت الشرطة منزلها دون سابق إنذار.

كما قتل أحمد أربيري على يد شخصين قاما بمطاردته، في برونزويك، وساد غضب عارم ومطالب بالقصاص العادل بعد انتشار مقطع فيديو يوثق حادثة القتل.