الجمعة الـ ١١.. المساجد تواصل رفع آذان النوازل

تواصل وزارة الأوقاف غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا.

وتستمر المساجد في إقامة أذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضي.

وأكدت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي أن صلاة الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

ويشهد الجامع الأزهر اليوم بث شعائر صلاة الجمعة، بحضور آئمة المسجد والعاملين به، في إطار خطة الدولة للعودة بصلاة الجماعة والجمع.

ويقيم الأزهر شعائر صلاة الجمعة من المسجد، بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري، ويرفع بالمسجد آذان صلاة الجمعة.