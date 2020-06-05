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أزهر وكنيسة
بث مباشر.. صلاة الجمعة من المسجد النبوي
كتب:
محمد عزالدين
11:30 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
المسجد النبوي
تنقل "الوطن" بثا مباشرا لصلاة الجمعة من المسجد النبوي، نقلا عن قناة "صدى البلد".
المسجد النبوي
صلاة الجمعة