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محمود مسلم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من المسجد النبوي

كتب:

محمد عزالدين
11:30 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
المسجد النبوي

المسجد النبوي

تنقل "الوطن" بثا مباشرا لصلاة الجمعة من المسجد النبوي، نقلا عن قناة "صدى البلد".