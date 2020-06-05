الكاثوليكية تعلن عن عقد مؤتمر للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن عقد مؤتمر للشباب في إيبارشية سوهاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وقال المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، إن فعاليات المؤتمر ستنعقد في الفترة ما بين الثامن وحتى العاشر من شهر يونيو الجاري، عبر شبكة الإنترنت، حيث يقوم مسؤول الشباب في كل رعية بتسجيل أسماء المشاركين في المؤتمر في موعد أقصاه غدا السبت.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، سيترأس في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، اجتماع سينودس الكنيسة، لدراسة أمر استمرار أو فتح الكنائس وعودة القداسات بحضور الشعب في ظل استمرار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنه حتى هذا الحين فإن الكنيسة مستمرة في تنفيذ القرارات التي سبق وأعلنت عنها في 10 مايو والمتمثلة في:

- استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين دون حضور المؤمنين.

- يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

- يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

- يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

- يتم تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.