زيادة القوات التركية في ليبيا.. تفاصيل الاتفاق بين أردوغان والوفاق

ذكرت قناة "العربية"، أن تركيا وحكومة الوفاق وقعتا اتفاقيات جديدة، خاصة بزيادة القوات التركية في ليبيا وإنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع السلاح.

أوضحت مصادر لـ "العربية"، أن الاتفاقيات شملت إنشاء مراكز لتأهيل وتدريب قوات الوفاق بشكل رسمي في طرابلس على أن تتكفل حكومة الوفاق برواتب الخبراء العسكريين الأتراك المكلفين بعمليات التدريب.

في حين رفضت تركيا المقترحات الروسية الفرنسية بسحب قواتها العسكرية من ليبيا، وذلك للعودة للحل السياسي.

كما رفضت مقترحا بتخفيض قواتها تدريجيا في ليبيا وأكدت استمرارها في إرسال قوات ومعدات عسكرية ودعم الوفاق.

هذا وتعمل حكومة الوفاق وتركيا حاليا على إنشاء ميناء بحري كبير بحماية تركية ويضم منطقتين تجارية حرة واقتصادية شاملة مع حكومة الوفاق، بالإضافة لإنشاء منطقة لصيانة السفن.

كما قررت شركات نفطة تركية إنشاء مقرات كبرى لها في العاصمة الليبية من جهتها تمسكت موسكو بسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وذلك بالتزامن مع عرض حكومة الوفاق الإفراج عن أي مواطنين روس تم القبض عليهم في طرابلس.

هذا وأوضحت مصادر لـ "الحدث" أن عرض الإفراج يأتي مقابل أن يكون هناك تعاون اقتصادي وسياسي خلال الفترة المقبلة.