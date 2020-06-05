الأمن العام يضبط 8 مراكز مالخفة لعلاج الإدمان

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات الآتية:- "عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبيا، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، وتخذت الإجراءات القانونية.