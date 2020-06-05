"منعزلة".. تفاصيل إقامة منى فاروق بفندق حجر مرسى علم

غادرت الفنانة منى فاروق فندق مرسى علم للمخصص للعزل الطبي، أمس، بعد قضائها فترة الحجر الصحي التي استمرت أسبوعا، عقب عودتها من مدينة أبو ظبي بالإمارات.

بحسب إدارة الفندق، أقامت "منى" بإحدى الغرف المطلة على البحر لمدة أسبوع ولم تفارق غرفتها منذ قدومها عبر طائرة أبوظبي، حتى مغادرتها الفندق مساء أمس الخميس لانتهاء فترة الحجر الصحي.

وكشفت إدارة الفندق، أن الفنانة كانت آخر المغادرين للفندق، أمس، حرصا على عدم كشف هويتها.

وحسب مصدر بالفندق، فإن منى فاروق لم تتحدث طيلة فترة إقامتها، وكانت دائمة الجلوس في شرفة الغرفة المطلة على البحر ولم تخرج منها نهائيا، حتى خلال النصف ساعة المحددة للمشي بالخارج، لافتا إلى أنها لم يكن لها أي طلبات وكانت تتعامل مع العاملين بالفندق بحرص زائد.

كانت الفنانة منى فاروق احتفلت بعيد ميلادها الخامس والعشرين في الإمارات، قبل أن تعود إلى مصر، فهي من مواليد الخامس والعشرين من شهر فبراير .1995

وأكد عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، اليوم الجمعة، مغادرة جيمع نزلاء الفنادق السياحية من المصريين العائدين من الخارج، بعد قرار إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي.

وأشار إلى أن الفنادق السياحية بدأت تستعد لاستقبال السياحة الخارجية، بناء على الحجوزات التي تلقتها بعض الفنادق من شركات سياحة أوروبية.