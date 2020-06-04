مصادر: توقعات بتعديل رحلات العائدين لمطار القاهرة واستبعاد مرسى علم

توقعت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن يصدر قرار خلال الساعات القليلة المقبلة، يقضي بهبوط جميع الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين من الخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمطار القاهرة الدولي، وعدم هبوط الرحلات القادمة بمطار مرسى علم الدولي، نظرا لإلغاء مدة الأيام السبعة، لقضاء مدة الحجر الصحي، واستبدالها بالحجر المنزلي.

وأكدت المصادر، أنه سيتم تغيير خريطة رجوع المصريين على الرحلات الإستثنائية، التي تم حجزها بالفعل، وكان مقررا لها الهبوط بمطار مرسى علم الدولي، إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، وبرج العرب، وذلك حسب رغبة المسافرين، وحسب جداول العمل، التي يتم الآن الانتهاء منها، للإعلان عنها بالسفارات المصرية بالخارج، وذلك تماشيا مع قرار إلغاء الحكومة فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق أو القرى السياحية أو المدن الجامعية، والمخصصة للحجر لمدة 7 أيام، واستبدالها بالحجر الصحى المنزلي.

كانت السلطات بمطار القاهرة الدولي، قررت، إلغاء الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحالات الإستثنائية التى تنظمها وزارة الطيران المدني، واكتفت بتوقيع الركاب على الإلتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك حرصا على أرواحهم، وأرواح أسرهم .

وكانت المصادر، أكدت أن كل من يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، خلال الكشف عليه بصالات الوصول سيتم عزله على الفور داخل المستشفيات المخصصة لذلك، على أن يخرج من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.