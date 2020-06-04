دون عزل صحي.. مطار مرسى علم يستقبل 4 رحلات للمصريين العالقين بالخارج

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 4 رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، بواقع رحلتين من جدة وأخرى من الدمام والرابعة من الكويت، وعلى متنهم عدد من الركاب المصريين العائدين من السعودية والكويت، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف مسؤولو مطار مرسى علم في تصريح لـ"الوطن" أن رحلات الطيران التي من المقرر وصولها اليوم الخميس لا ينطبق عليها العزل الصحي بفنادق مرسي علم، وذلك طبقا لقرار إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، بعد خضوع جميع الركاب للحجر الصحي بالمطار والتأكد من عدم حملهم أي فيروسات، وحجز الحالات الإيجابية بمستشفيات العزل.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح ل"الوطن"، تطبيق إجراءات الحجر الصحي بمطار مرسى علم الدولي على جيمع المصريين العائدين من الخارج بواسطة فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، موضحاً أن الحالات التي ستثبت إيجابيتها ستخضع للعزل الصحي بمستشفيات العزل والحالات السلبية ستخضع للعزل المنزلي، وذلك بدء من وصول الرحلات، اليوم الخميس.