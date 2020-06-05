3 حوادث سيارات مع صيدلية بالمنصورة في 9 شهور .. وصاحبها: استهتار من الشباب

أصيب العاملين في صيدلية البسطويسي بمدينة المنصورة، اليوم، بحالة من الهلع، إثر تحطم مقدمة سيارة ملاكي في الحواجز الإسمنتية التي وضعها صاحب الصيدلية بعد تكرار حوادث اقتحامها من السيارات المارة بشارع الجمهورية خاصة في أوت الهدوء بالشارع.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد الجميلي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوقوع حادث اصطدام سيارة بحواجز صيدلية "البسطويسي" بشارع الجمهورية في المنطقة بين شارعي" الثانوية ومحمد فتحي"

انتقلت إلي مكان الحادث مباحث القسم، وشرطة النجدة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي ماركة لانسر تحمل لوحة أرقام "د ف و 9217 "بالحجاز الحديدة أمام الصيدلية، دون وقوع خسائر بشرية .

ورصدت كاميرات المراقبة، حالة الهلع التي ظهرت علي العاملين داخل الصيدلية وقت الحادث خوفا من اقتام السيارة لها كما حدث في حادث سابق، كما أظهرت سير السيارة بعرض الطريق لمسافة لتصطدم بعدها بالحواجز التي صنعها صاحب الصيدلية.

وقال الدكتور صلاح البسطويسي صاحب الصيدلية أنها المرة الثالثة التي تحدث مثل هذه الحوادث فيها مشيرا إلى أن جميع الفيديوهات الخاصة بالحادثة والحوادث السابقة تؤكد استهتار الشباب في القيادة واستغلال تقاطع الشارع في عمل حركات بالسيارة بشد فرامل اليد وعمل "تفحيط وتخميس" بالمنطقة، فتخرج السيارة عن سيطرة قائدها وتنقلب لتصطدم بواجهة الصيدلية والتي قمت بعمل حواجز إسمنتية وحديدية أمامها لتجنب الحوادث بعدما اقتحمت سيارة في الحادثة الماضية وانقلبت داخل الصيدلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وناشد أهالي منطقة محمد فتحي وشارع الثانوية بالمنصورة محافظ الدقهلية، والعميد ممدوح الحسي ،مدير مرور الدقهلية، بضرورة عمل مطب صناعي لتجنب الحوادث، ووصفوا تلك المنطقة بمثلث برمودة الذي تتكرر فيه حوادث السيارات.

يذكر أن هذا المكان سبق ووقع به حادثين أخرين في الصيدلية خلال 9 شهور، ففي يوم 7 مايو الماضي أصيبتا طالبتين وسيدة في اقتحام سيارة للصيدلية وانقلابها بداخلها وتسبب ذلك في أضرار مادية كبيرة لصاحب الصيدلية، بخلاف حادث آخر في شهر نوفمبر الماضي، وتسبب في مصرع شخص وتحطيم سيارتين.