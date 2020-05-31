مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقي عامل مصرعه، ظهر اليوم الأحد، وأصيب 11 نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة ملوي بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول جثة هامدة لشخص، و11 مصابا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي "مصر ـ أسوان" بزمام مركز ملوي، ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة على السيارة التي انقلبت على جانب الطريق.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام، وتحرر محضرا بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع أثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.