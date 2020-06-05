إزالة 32 عقارا مخالفا بكفر الجبل والحوامدية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن أحياء ومراكز المحافظة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه في مواجهة جديدة مع المخالفات تم إزالة 30 عقارا مخالفا مكونة من 3 أدوار بشارع التلاجة بكفر الجبل حي الهرم.

قال محافظ الجيزة إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة عقارين متجاورين حتى سطح الأرض على مساحة 200 متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة حفاظًا على حق الشعب، لافتا إلى أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال إزالة العقارات المخالفة بمحور الضبعة وشارع الليبي بمنطقة كورنيش النيل حتى الانتهاء من إزالة كل العقارات المخالفة بتلك المناطق.

وأكد أنه تم إزالة تعديات على مساحة 350 م على أراضي أملاك دولة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين.