بايدن: 15% من الأمريكيين ليسوا جيدين بالقدر الكافي

قال جو بايدن المرشح الأكثر احتمالا للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إن 10-15% من الأمريكيين ليسوا أشخاصا جيدين بالحد الكافي.

وأضاف بايدن، خلال طرحه لحساباته خلال اجتماع عبر الإنترنت مع أنصاره: "هناك على الأرجح 10-15 في المائة من المواطنين الأمريكيين ليسوا جيدين جدا، ولكن نحن لسنا من ضمنهم"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشدد بايدن، على أن الغالبية العظمى من الناس تستحق الثقة".

وذكرت قناة FOX News، أن بادين وجه سهام الانتقاد إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وأشار إلى أنه يساعد بتصرفاته في تفريق الأمريكيين.

ووفقا لنائب الرئيس الأمريكي السابق، في مثل هذه الظروف تستيقظ عادة في نفوس البشر، أسوأ الصفات الموجودة لديهم.

وأشارت القناة، إلى أنه ليس من الواضح بالضبط من الذي قصده بايدن، وهل كان يشير بذلك إلى أنصار ترامب.