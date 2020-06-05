محافظ أسوان: إحالة 232 متهما للنيابة العسكرية وإزالة 503 حالة تعديات

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة إعطاء الأسبقية لإزالة التعديات ذات المساحات الأكبر موضحا أن الدولة لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يحاولون إستغلال ظروف الحظر والإجراءات الإحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للإستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة من خلال التعامل بكل حزم مع أى تعديات على أراضى أملاك الدولة

وأكد محافظ أسوان على إحالة 232 متهم للنيابة العسكرية من أصحاب التعديات على أراضى بناء وزراعية و تحرير المحاضر اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون إستثناء.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن الحملات المكبرة الجارى تنظيمها نجحت في إزالة 503 حالة تعدى والتى قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 444 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 372 ألف و 527 م2 ، بجانب إزالة 59 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204,5 فدان ، وتابع أشرف عطية بأنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2 ، في حين تم إزالة 135 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 24 فدان و 13 سهم.