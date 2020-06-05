نجل حسن حسني: حفيده يسعى لاستكمال مسيرته الفنية

قال هشام نجل الراحل الفنان الكبير حسن حسني، إنه يفتقد وجود والده بشدة لأن مجرد حضوره وسطهم كان مؤثرا بشكل كبير، مشيرا إلى أن أكثر ما كان يزعجه خلال الفترة الماضي هي شائعات وفاته المتكررة.

وأضاف هشام، لـ"الوطن"، أن حفيد حسن حسني الصغير ينوي استكمال مسيرة جده من خلال دراسته في معهد السينما، حيث لا يزال يدرس حتى الآن.

وفي سياق آخر بخصوص جنازة الراحل حسن حسني التي تغيب عنها عدد من الفنانين، قال الفنان بيومي فؤاد، إن سبب عدم ظهوره في جنازة الفنان الراحل حسن حسني، الذي وصفه بعملاق في الفن، هو ذهابه لمراسم دفنه متأخرا حتى إنه لم يستطع الالتحاق بالجنازة: "أنا مش رايح الجنازة علشان آخد لقطة".