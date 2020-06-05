بيومي فؤاد: أنا مش خليفة حسن حسني.. هو كان عنده توليفة خاصة

قال الفنان بيومى فؤاد، إن سبب عدم ظهوره في جنازة الفنان الراحل حسن حسنى، الذي وصفه بعملاق في الفن، هو ذهابه لمراسم دفنه متأخرا حتى إنه لم يستطع الالتحاق بالجنازة: "أنا مش رايح الجنازة علشان أخد لقطة".

وأضاف "فؤاد" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن الراحل قد أسعد المشاهدين كثيراً تماماً مثلما أبكاهم فى أدواره الكثيرة والمتنوعة، مشيراً إلى أنه ليس خليفته كما يقول البعض، حيث إن العملاق حسن حسنى كان لديه توليفة وتنوع غير عادى يستطيع به إضحاك الكثيرين وإبكائهم أيضا.

وأوضح أن الممثلين كانوا اتفقوا على مشاركتهم في صلاة الظهر ومن ثم صلاة الجنازة ودفنه بعد ذلك، إلا أنه وعندما وصل للكوبرى المؤدى للمدافن بطريق الفيوم مكان دفن الراحل، إلا أن وصوله متأخرا جعله يعود لأنه لم يستطع حضور الدفن: "رايح أشارك فى الجنازة.. أنا بروح الجنازات ومش بروح العزاء".