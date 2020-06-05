"العربية": خلاف روسي - تركي بسبب استمرار أنقرة بنقل مسلحين إلى ليبيا

أفادت مصادر لقناة "العربية"، بأن تركيا رفضت مقترحًا فرنسيًا روسيًا بسحب قواتها من ليبيا.

وأضافت المصادر أن هناك خلافًا روسيًا ـ تركيًا بسبب استمرار أنقرة بنقل مسلحين إلى ليبيا.

وتابعت، أن حكومة السراج وتركيا تعملان على إنشاء ميناء بحري كبير.

وقال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، "أعدنا التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي".

وأكد المسماري فى تصريحات لقناة "العربية"، مساء أمس، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يعلم تمامًا نوايا أردوغان والميليشيات، قائلًا "سنعود إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك".

وأشار المسماري، إلى أن فايز السراج شكر أردوغان الذي يحتل ليبيا، مؤكدًا أن الليبيين سيخرجون تركيا من ليبيا، والمعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط.

ولفت المسمارى،إلى أن "مطلب رفع حظر التسلح عنا أصبح أكثر إلحاحًا".