تعافي الحالة الثانية من أعضاء البرلمان المصابين بكورونا

غادر النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، مستشفى العاصمة، بعد تماثله للشفاء بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .

وقال مجدي، لـ"الوطن": "الحمد لله أنا بخير، وفي طريقي للعودة إلى منزلي، وأسرتي أيضا بخير، لكني أحتاج للراحة فقط بعد هذه المرحلة القاسية من الإصابة بالفيروس".

وأضاف مجدي أن مكث في مستشفى العاصمة 9 أيام، خضع فيها لبروتوكول العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا: "كانت أيام صعبة تمسكت فيها بإيماني بالله لعبور هذه الأزمة، لا سيما أنني مكثت 10 أيام قبل دخولي المستشفى في مرحلة عزل منزلي بسبب إصابتي بدور برد شديد، تبعه ضيق شديد في التنفس والآلام، استلزمت دخولي العزل بالمستشفى؛ لتلقي بروتوكول العلاج كاملا".

وطالب النائب هشام مجدي جميع المواطنين، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي: "هو خير لكم ولمن حولكم، الأمور لم تعد تتحمل الاستهتار، حافظوا على أنفسكم".

يشار إلى أن الأمانة العامة بمجلس النواب، كانت تتابع حالة النائب هشام مجدي عقب دخوله مرحلة العزل بمستشفى العاصمة، وبتماثله للشفاء، يصبح عدد النواب المتعافين من فيروس كورونا اثنين، فيما يخضع 6 نواب لمرحلة العلاج والمسحة حتى الآن، إضافة إلى الاشتباه في إصابة الناىب أمين المسعود، لكن نتائج المسحة لم تظهر بعد.