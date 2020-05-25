محافظ المنوفية يوزع مواد غذائية علي أسر العزل المنزلى بقرية طه شبرا

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من منازل أسر العزل المنزلى بقرية طه شبرا التابعة لمركز ومدينة قويسنا للإطمئنان علي الحالة الصحية لهم والتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية إحتياجاتهم ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

حيث قام المحافظ بتوزيع 300 كرتونة مواد غذائية و 100 كيلو لحمة على أسر العزل المنزلى ، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وأكد علي توفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم .

كما وجه المحافظ رئيس مدينة قويسنا بضرورة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم وكافة أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق لمجابهة فيروس كورونا للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين . وكذا سرعة صيانة أعمدة الإنارة المعطلة بقري المركز ورفع كفاءتها من خلال كشافات ليد حديثة .

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية الأهالي بضرورة الإلتزام بمنازلهم ومنع الإختلاط والبعد عن التجمعات حفاظاً علي سلامتهم وضرورة الوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مؤكداً علي أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .