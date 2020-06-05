أطباء الدقهلية تنتدب مستشار قانوني من النيابة الإدارية

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، عن موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن ندب المستشار الدكتور محمد عبد الباسط، رئيس النيابة الإدارية، للعمل مستشارا قانونيا لنقابة الأطباء بالدقهلية لمدة عام.

وقال الشحات، في تصريح صحفي، إن الدعم القانوني للأطباء هو أحد الاهتمامات لنقابة الأطباء بالدقهلية ضد أى دعاوى يكون من شأنها الإساءة إلى الأطباء أو الانتقاص منهم، وإعلاء راية العدل والحق ولتعسف بعض الجهات الإدارية في التعامل مع الأطباء بالمخالفة للقانون وتفعيلا لدور النقابة

وأضاف نقيب أطباء الدقهلية، أنه بعد العرض على وزير العدل تمت الموافقة علي طلب نقابة الأطباء بالدقهلية بانتداب المستشار الدكتور محمد عبد الباسط، وذلك للرد علي استفسارات الأطباء الخاصة بقضايا النيابات والمحاكم التأديبية

وطالب الشحات، الأطباء تقديم مذكره تفصيليه بكل واقعه للرد عليها وليس مجرد العرض الشفهى حتى يتثنى الرد على كل واقعه بما ينطبق عليها من النص القانونى وأحكام المحكمة الإدارية العليا

أشار إلي أن أول اجتماع مع المستشار والفريق القانوني بالنقابة لتنظيم العمل يوم الاثنين القادم الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٠وسيبدأ العمل والاستشارات يوم الاثنين من كل أسبوع ابتداء من يوم الاثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٠ بنادى الأطباء بطلخا من العاشرة صباحا إلي الواحدة ظهرا.