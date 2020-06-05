الصحة البريطانية: مرضى كورونا يرفضون العلاج بسبب أخبار كاذبة

حذر موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن شركات التواصل الاجتماعي تعرض أرواح الناس للخطر بالإخفاق في تنقية منصاتها من معلومات خاطئة عن أمور تتعلق بالصحة العامة مثل فيروس كورونا.

وقالت ميجان إيما سميث طبيبة في هيئة الخدمات الصحية، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إنه يتم الإسراع بنقل بعض مصابي فيروس كورونا إلى العناية المركزة بسبب تأخرهم في طلب المساعدة الطبية عقب ظهور الأعراض عليهم بسبب أخبار كاذبة عن المرض منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الكثير من مصابي كورونا لا يذهبون إلى المستشفى أو يصلون في حالة متأخرة من المرض لأنهم يصدقون رسائل عبر الإنترنت تدعي بأن المرض ليس خطيرًا.

من جهته، قال ممارس طبي يعمل في قسم خطوط المساعدة الهاتفية التابعة للهيئة الصحية إنه تلقى خلال ذروة أزمة كورونا عدة اتصالات هاتفية من أشخاص لديهم معلومات خاطئة تخص أدوية علاج الفيروس.

وأشار إلى أن سيدة تعاني من أزمة قلبية رفضت الحصول على رعاية طبية لأنها قرأت على موقع "فيس بوك" أنها ستموت حتمًا إذا ذهبت إلى المستشفى بسبب تفشي فيروس كورونا، متهمًا شركات التواصل الاجتماعي بالتربح من نظام يعرض حياة الأشخاص للخطر.