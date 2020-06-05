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محمود مسلم

عصابة بـ 100 وش تهنئ آسر ياسين بمولوده الجديد

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أبانوب رجائي
03:30 م | الجمعة 05 يونيو 2020
آسر ياسين

آسر ياسين

نشر آسر ياسين فيديو عبر حسابه على إنستجرام له مع أبطال مسلسل بـ 100وش، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهم يهنئون آسر بمولوده الجديد زين آسر ياسين.

وعلق آسر على الفيديو كاتبا: "العصابة وهي بتهنينا على المولود الجديد زين آسر ياسين".

 

يذكر أن آخر أعمال آسر مسلسل "بـ100 وش" الذي شاركه في بطولته كل من علا رشدي، نيللي كريم، كما يستعد لفيلم "الشايب".