عصابة بـ 100 وش تهنئ آسر ياسين بمولوده الجديد
كتب:
أبانوب رجائي
03:30 م | الجمعة 05 يونيو 2020
نشر آسر ياسين فيديو عبر حسابه على إنستجرام له مع أبطال مسلسل بـ 100وش، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهم يهنئون آسر بمولوده الجديد زين آسر ياسين.
وعلق آسر على الفيديو كاتبا: "العصابة وهي بتهنينا على المولود الجديد زين آسر ياسين".
View this post on Instagram
العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد 'زين آسر ياسين' #ب١٠٠_وش #لا_كاسا_دي_بولاق @nellykarim_official @ola.roshdy @hassanabouelrouss @zeinab_ghareeb_official @sherifdesoukyofficial @mostafa.darwish.official @mohamed.abdelazem.7 @islamibrahimsnl @doniamaher.official @eladlgroup #egypt #ksa #uae #gff
A post shared by Asser Yassin ♣️ (@asser_yassin) on
يذكر أن آخر أعمال آسر مسلسل "بـ100 وش" الذي شاركه في بطولته كل من علا رشدي، نيللي كريم، كما يستعد لفيلم "الشايب".