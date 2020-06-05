فريق طبي لمتابعة حالات العزل المنزلي في الأقصر

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، المتابعة اليومية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمعزولة منزلياً والمخالطين لهم.

وأضافت مديرية الصحة، في بيان صادر عنها، أنه جرى تشكيل فريق كبير من مسؤولي الصحة، لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً، والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

وقال السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الفرق التي تتابع حالات العزل المنزلي تتكون من مسؤول عام الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، ومسؤول الرائدات ومشرفيها ومراقبين صحيين وأطباء رعاية ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يومياً.

وأكد عبد الجواد بدء توزيع علاج كورونا على المخالطين للمصابين بالفيروس التاجي في منازلهم، موضحاً أنه سيجري الإعلان عن أرقام تليفونات مسؤولي العزل المنزلي لسرعة الوصول إليهم.