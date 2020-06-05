محافظ مطروح: الإقليم من أكثر المحافظات استجابة لمبادرة صوتك مسموع

قال اللواء خالد شعيب محافظة مطروح إن وزارة التنمية المحلية أعلنت تقرير جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوى المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها، وجاءت محافظة مطروح من أكثر المحافظات فى الإستجابة للشكاوى الواردة عبر المبادرة.

ووجه "شعيب" ،اليوم، الشكر لوزارة التنمية المحلية على مبادرة صوتك مسموع من أجل خدمة المواطن ووصول شكواه والعمل على الإسراع فى حلها، مؤكدا على سعى محافظة مطروح الدائم وتضافر جميع الجهود لتلبية مطالب وإحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، وموجها الشكر لجميع العاملين بالمنظومة على مستوى المحافظة، ومشددا على إستمرار العمل بأقصى جهد من أجل الإرتقاء بخدمة المواطنين.

وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات إستجابة للشكاوى خلال شهر مايو هى "مطروح، والقليوبية، وأسوان، والمنيا، وأسيوط، والدقهلية، والغربية" وأن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، وتضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى ، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، فى سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بجميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمس محاور ومن خلال وسائل الإتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" على رقم 01150606783 ، وورقم الخط الساخن 15330 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".