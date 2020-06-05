غرفة المنشآت السياحية تضع 23 ضابطا لاستقبال المطاعم للزبائن

أعلنت غرفة المنشآت السياحية عددا من الإجراءات والضوابط اللازم توافرها في المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات؛ لتكون جاهزة للافتتاح الجزئي واستقبال الزبائن الذي سيكون خلال شهر وفقا للغرفة.

وأوضح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه لابد من اتخاذ أقصى مايمكن من الحيطة والحذر في تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة العاملين والرواد وسائر المتعاملين.

وأضاف المصري خلال المنشور الذي تم تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية بقائمة الضوابط الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل 23 إجراء أهمها ضرورة قيام المنشآة الراغبة في العمل بتقديم بإخطار إلى الغرفة مرفقا به تصور لما سيكون عليه الوضع داخل المنشآة وتصور للتشغيل على ضوء الإجراءات الواجب اتخاذها وستخطر الغرفة وزارة السياحة، وبعدها يتم إجراء المعاينات اللازمة للتحقق من صحة تنفيذ المطلوب.

وتابعت الغرفة أنه لابد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، علاوة على وضع مطهرات للأيدي عند الدخول للمنشأة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي مع وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الالكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى.

وأوضحت الغرفة أنه لابد من قياس درجة حرارة رواد المنشآة عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل، وتوفير إجراءات التعقيم والتطهير بصورة مستمرة مع تعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص "مثل مقابض الأبواب -صنابير المياة"، وإلتزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية.

كما شملت الضوابط ضرورة منع التزاحم عند دورات المياة ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة، والالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح والاعتمد على قوائم الطعام المحددة مسبقا.

وأوضحت الضوابط ضرورة ترك مساحة لاتقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصی 4 كراسي على المائدة الكبيرة، والالتزام بالاعتماد على أدوات الطعام أحادية الاستخدام إن أمكن، والالتزام بوضع معقمات ومناديل ورق على المائدة، والالتزام بعمل خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم "24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع"، والالتزام بحظر تقديم الشيشة، وحظر تقديم خدمة الحفلات والمناسبات الخاصة وكذا النشاط الليلي والمرتبط بالسهر، والالتزام بتشغيل 50% من حجم العمالة بالمنشأة.

وأوصت الغرفة بضرورة التأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية للعاملين "أدوات التطهير والتعقيم - أقنعة - قفازات"، والالتزام بعدم تشغيل العاملين كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة إلا حسب حاجة العمل لبعض الوظائف الأساسية، وتوعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأيضا علامات وأعراض المرض، والعمل على تقليل الطاقة الاستيعابية للمصاعد إن وجدت ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي وتحديد مسافة متر بين كل فرد والأخر داخل المصعد، وإغلاق أماكن العاب الأطفال، والالتزام بوضع إرشادات التوعية في أنحاء المنشأة ‘ وقيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.

وجاءت الاشتراطات كالتالي: "الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بإصابته بكورونا من العاملين بالمنشأة".

وأشارت الغرفة إلى أنه حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاط المنشأة.