مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:05

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:32

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:36

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 12:10

أذان العصر 03:49

أذان المغرب 07:13

أذان العشاء 08:48