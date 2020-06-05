الجمعة الـ11 منذ تعليق الصلاة.. قيادات المؤسسات الدينية: نصلي في بيوتنا

تواصل قيادات المؤسسات الدينية أداء صلاة الجمعة ظهرًا في ظل قرارات تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد بسبب وباء كورونا.

ويصلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة ال11 ظهرًا بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك في تلك الفترة.

كما يؤدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الجمعة ظهرًا في منزله بالبحيرة، داعيا المصريين للاستجابة لتعليمات الدولة وأداء صلاة الجمعة ظهرًا في منازلهم مؤكدا أن المعذور مأجور.

ويصلي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة ظهرًا بمنزله في القاهرة داعيا المصريين للصلاة بيوتهم، قائلا: "سأصلي الجمعة ظهرا في بيتي بإذن الله تعالى إن كان فى العمر بقية.. صلوا في بيوتكم".

وتواصل وزارة الأوقاف غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا.

وتستمر المساجد في إقامة أذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضية.

ويشهد الجامع الأزهر اليوم بث شعائر صلاة الجمعة، بحضور آئمة المسجد والعاملين به، في إطار خطة الدولة للعودة بصلاة الجماعة والجمع.

ويقيم الأزهر شعائر صلاة الجمعة من المسجد، بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري، ويرفع بالمسجد آذان صلاة الجمعة.