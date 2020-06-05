مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:26

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:25

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:58

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 03:03

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:36

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:20

أذان الظهر 12:09

أذان العصر 03:49

أذان المغرب 07:12

أذان العشاء 08:47