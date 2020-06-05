مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:14 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:54
أذان العشاء 08:26
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:58
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
أذان الفجر 03:03
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:24
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:36
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:20
أذان الظهر 12:09
أذان العصر 03:49
أذان المغرب 07:12
أذان العشاء 08:47