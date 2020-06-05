العدل: نجاح خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي يتوقف على تطبيق القانون بصرامة

اعتبر عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن نجاح خطط الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي سيتوقف على مدى تطبيق القوانين بصرامة على الممتنعين عن توفيق أوضاعهم وبخاصة بعد تقديم حوافز لتلك المشروعات للانضام للمنظومة الاقتصادية الرسمية.

وقال إمام لـ"الوطن"، إن قانون المشروعات الصغيرة يتضمن مميزات مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات الحصول على قروض لأصحاب تلك المشروعات لتطوير مشروعاتهم والتوسع فيها.

وشدد إمام على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية لمواجهة حالات التهرب الضريبي التي يمارسها البعض، مما يحرم الدولة من موارد يمكن استعلالها في تمويل مشروعات البنية التحتية وتطوير منظومة الصحة والتعليم وغيرها.