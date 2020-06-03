"حرب حقيقة ضد الإرهاب"..الديهي: ما يحدث ببرلمان تونس عاشته مصر في 2012

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما حدث ببرلمان تونس اليوم، هو نفس ما حدث في عام 2012، بالبرلمان المصري، موجهاً رسالة للتونسيين: "اتعلموا الدرس من مصر"، مشروع حزب النهضة الإخواني في البرلمان التونسي، هو نفس مشروع الإخوان، في برلمان 2012.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TeN"، إلي خروج أحد نواب الإخوان من البرلمان المصري لأداء الآذان للصلاة: "كانوا أسوأ مثال للتمثيل السياسي، والدخول لعالم السياسية خلف ستار الدين، والدين منهم برئ".

وتابع بأن ما يحدث الآن، في البرلمان التونسي، هي حرب حقيقة ضد الإرهاب، وصعوبتها أنها ضد رئيس البرلمان نفسه راشد الغنوشي، مشيداً بتصريحات النائبة التونسية عبير موسى، في كلمتها بجلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي: "ست بـ100 راجل".

وأضاف أن تصريحات النائبة عبير موسى، تمثل لكمة سياسية لرئيس البرلمان التونسي، وتمثل ضربات قاسية للإخوان في البرلمان التونسي، وكلماتها هي "إن شاء الله يا شعب تونس تتوج الجلسة بتجميع 73 إمضاء لسحب الثقة من الغنوشي، وتخليص البرلمان وتونس من أشراره".

كما رفضت، الاصطفاف وراء المحاور والتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا، ورفضت أن تكون تونس، قاعدة لتنفيذ الأجندة الخارجية للإخوان، وتوجهت للإخوان الذين يتزعمهم الغنوشي: "أنتم تتهربون من أن يصدر البرلمان موقفا صريحا إزاء رفض أي تدخل خارجي بليبيا، أنتم خائفون من المساءلة لأنه ليس لديكم الحجة لإقناع الناس بتجاوزاتكم".