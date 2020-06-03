حرب البلدين تنتقل جوا.. واشنطن تصد أبوابها بوجه طيران الصين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، تعليق رحلات خطوط الطيران الصينية إليها، اعتبارا من 16 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت بكين في وقت سابق، منعت شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين، رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان، إن "شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو"، مضيفة إن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.

وتأتي تلك الخطوة أو رد الفعل، في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين منذ أشهر على خلفية الوباء الذي اجتاح العالم حاصدا أرواح أكثر من 377 ألف إنسان، بعد أن انطلق من ووهان الصينية.

وعلى مدى أشهر، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه للصين بعدم الشفافية في ما يتعلق بالكشف عن المعلومات المتعلقة بكورونا المستجد ومشاركتها مع دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية، كما اتهم أحد المختبرات في ووهان بتسريب الوباء ربما عن طريق الخطأ.

ففي إحدى تغريداته الحادة، قال ترامب: عدم كفاءة الصين حصرا هو السبب وراء الوفيات الجماعية التي شهدتها دول العالم جراء "كوفيد 19".

وبالإضافة إلى الفيروس التاجي، دخل على خط توتر العلاقات بين البلدين، ملفات أخرى، منها العلاقات التجارية وقضية هونج كونج وقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقره البرلمان الصيني الأسبوع الماضي، وأثار انتقادات دولية واسعة لا سيما من قبل الإدارة الأميركية وبريطانيا.