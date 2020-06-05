ضبط تشكيل متخصص في سرقة ماكينات الري من حقول العدوة بالمنيا

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في شمال محافظة المنيا، من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة ماكينات الري من الحقول.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغات بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقيمون بمدينة الفشن التابعة لمحافظة بني سويف والمتاخمة لمركز العدوة بالمنيا بسرقة ماكينات الري الخاصة بالمزراعين من حقولهم.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز ومعاونوه النقباء أحمد عوض وسراج حسام ومحمد أبو الصفا.

تم تحديد أفراد التشكيل وهم: "محمد ج س 33 عاما عاطل، ربيع س ر 49 عاما عاطل، إسلام ر س 18 عاما عاطل، وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ماكينتي ري وتروسيكل وبمواجهتهم أعترفوا بما أسفرت عنه التحريات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.