تعيين مدير مكتب محافظ المنيا رئيسا لمركز مطاي

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بتعيين خالد عبد الرؤوف عزت مدير الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ رئيسا لمركز ومدينة مطاي.

وأبقت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي 2 من رؤساء المراكز والمدن في مواقعهم بكل من مركزي العدوة، وبني مزار، وتم الدفع بـ3 جدد لمراكز ملوي وديرمواس وسمالوط، وتم تحريك 3 من القدامي داخل المحافظة بمراكز المنيا، أبوقرقاص، ومطاي.

وشملت الحركة، نقل اللواء إيهاب زهني محمد رئيس مركز ومدينة مغاغة رئيسا لحي روض الفرج بالقاهرة، وتعيين محمد محمود عزت بدلا منه.

وتعيين نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس في أقصى جنوب المحافظة، وتعيين سعد محمد البدري رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمدينة ملوي.

فيما تم نقل محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، ونقل محمد صلاح ناجي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص رئيسا لمركز ومدينة المنيا، ونقل محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمدينة ومركز أبوقرقاص.