ضبط عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش في أبو قرقاص

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة أبو

قرقاص جنوب المنيا، من إلقاء القبض على عاطل بحوزتة 26 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمزاولة عاطل مقيم بدائرة المركز نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 26 قطعة من جوهر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.