توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة وشبورة مائية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 6 وحتى 8 يونيو الحالي.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتتكون الشبورة الخفيفة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الأحد، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتتكون الشبورة الخفيفة صباحًا على بعض المناطق مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

فيما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا يوم الاثنين، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 6 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

طقس الأحد 7 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

طقس الاثنين 8 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.