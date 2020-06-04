"منخفض السودان الموسمي".. الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يمتاز بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة وتحدث به تغيرات جوية كثيرة، موضحة أن الأرصاد حذرت أمس من سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وامتدت فجر اليوم إلى بعض المناطق من شمال الصعيد والقاهرة ولكنها خفيفة غير مؤثرة.

وأضافت الدكتورة إيمان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن سبب الأمطار هو امتداد لمنخفض السودان الموسمي والدي سحب الكتلة الهوائية التي كانت تتواجد في الصحراء الغربية وامتدت حتى القاهرة فجر اليوم.

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات بحوالي درجتين إلى 3 درجات، وستسجل العظمى على القاهرة ما بين 34 و35 درجة، موضحة أن الطقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار لكن مازال مائل للبرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأكدت أن الشبورة المائية تظهر على بعض المناطق من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشددة أنها شبورة خفيفة ولا تؤثر على الرؤية وحركة المرور، والطقس بصفة عامة مستقر خلال تلك الفترة، لافتة إلى درجات الحرارة تنخفض بشكل طفيف غدا وتسجل القاهرة 33 درجة، والأسبوع المقبل ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها تدريجيا.