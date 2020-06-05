ضبط طني لحوم ودواجن في مجزر مخالف بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملة تفتيشية مكبرة على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين قبل بيعها بالأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضبط الأسواق والعمل على رصد المخالفات، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

أكد دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التي نظمتها المديرية، أسفرت عن ضبط مجزر دواجن يقوم بالذبح والتجهيز دون تصريح أو إشراف من مديرية الطب البيطري.

وجرى التحفظ على المضبوطات، التي بلغت طني دواجن و350 كيلو جرام، حيث جرى سحب عينات لإرسالها للمعامل للتأكد من خلوها من الأمراض.