أردوغان يقر بقيادة قوات تركية للوفاق في السيطرة على ترهونة

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، الشكر للجنود الأتراك بعد السيطرة على مدينة ترهونة الليبية.

وأقر الرئيس التركي بقيادة قوات تركية لكتائب الوفاق في السيطرة على ترهونة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، بأن تشكيلات الوفاق بقيادة تركية اقتحمت مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس.

وأضاف أن تشكيلات الوفاق دخلت ترهونة تحت غطاء من "المسيرات" التركية، من 3 محاور، باستخدام أسلحة متطورة حصلت عليها من تركيا.

وكانت قوات الوفاق أعلنت استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس. وتبعد ترهونة حوالي 95 كيلومتراً من العاصمة، وهي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.

وفي وقت سابق، خرج المئات من سكان مدينة ترهونة الليبية للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بمرتزقةٍ سوريين وقوات تركية.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن الجيش الوطني الليبي، يتمسك بعدم مشاركة تركيا في أي جلسة مفاوضات لبحث سبل التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، وأن تكون المفاوضات بمشاركة أطراف دولية محايدة.

بدورها اتهمت مصر تركيا بأنها تواصل انتهاك القانون الدولي، من خلال تجنيد وإرسال المرتزقة إلى ليبيا.